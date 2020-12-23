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فن

في عيد ميلادها .. ظهور طارق العريان ونيكول سعفان يثير مجددا جدل ارتباطهما

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:33 م
طارق العريان ونيكول
طارق العريان ونيكول سعفان
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أحمد إبراهيم
اثار ظهور المخرج طارق العريان والموديل اللبنانية نيكول سعفان علامة استفهام حيث اعاد للاذهان حالة الجدل الواسع التى اثيرت اثناء انفصال طارق واصالة خاصة بعد ان خرجت عديد من الاقاويل حول وجود علاقة بين المخرج والموديل. 

وجاء ظهور طارق ونيكول هو الاول بعد هذه الاقاويل وذلك فى حفل عيد ميلاد الموديل والذى شهد حضور عدد كبير من النجوم. 

وجاء ظهور طارق ونيكول فى هذه المرة ليفتح من جديد علامات الاستفهام وحالة الجدل حول ارتباطهما خاصة ان هناك عددا من الفنانين الذين وجهوا الشكر لدعوتهم الى كل من طارق ونيكول.

وكان طارق العريان انفصل عن المطربة اصالة فى بداية العام وقد اثارت حالة من الجدل الواسع خاصة ان كانت هناك  كثير من الاقاويل حول السبب الرئيسى فى الانفصال.  

في عيد ميلادها .. ظهور طارق العريان ونيكول سعفان يثير مجددا جدل ارتباطهما
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