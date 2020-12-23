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فن

ربنا يخليك لينا.. فيفي عبده توجه رسالة لمحمد منير بعد طرح برومو باب الجمال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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محمد نحلة

حرصت الفنانة فيفي عبده على تهنئته المطرب محمد منير  على ألبومه الجديد.


 وكتبت على البرومو الذي طرحه  الكينج :" مبروك يا محمد الشريط الجديد قالولي انه حلو جدا جدا جدا عايزين نسمع بعض ربنا يخليك لينا احبك"


وروج الفنان محمد منير إلى ألبومه الجديد الذي يحمل اسم باب الجمال. 


ونشر برومو عبر حسابه على إنستجرام


 وقال من خلاله للجمهور و"حشتوني"، وعلق على البرومو "أنتظروا الألبوم الجديد".


‎ الأغنية الأولى التي سيطلقها محمد منير بعنوان  "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.


‎ويحتوي الألبوم أربعة أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهم : "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز والحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.


وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة. 


كانت  نقابة المهن الموسيقية قد أكدت في بيان لها أن محمد منير بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله وليس في المستشفى، بعد أن قام بإجراء بعض الفحوص الطبية.


وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلي حالته، مشيرة إلي أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.
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