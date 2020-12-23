بفتحة على الساق.. هنا شيحة تستعرض أنوثتها بفستان جذاب.. شاهد

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.





وتألقت هنا شيحة بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق باللون الاسود كتف وكتف مكشوف الساق وتركت شعرها الأصفر القصير منسدلا على كتفيها بطريقة الويفي، وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات من الماكياج، وأبرزت جمال ملامحها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





وتتميز الفنانة هنا شيحة بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي تواكب الموضة خلال مشاركتها فى أغلب الحفلات والمناسبات وتظهر دائمًا بلقطات جريئة ومثيرة وأنيقة تخطف بها الأنظار.





كانت الفنانة إلهام شاهين كشفت فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية.





والمثير فى الأمر هو فارق العمر بين الطرفين إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عاما، بينما يبلغ محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عاما.





وتواجد الثنائي هنا ومحمود مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطا معا عددًا من الصور على السجادة الحمراء.





كانت آخر قصة حب كللت بالزواج للفنانة هنا شيحة من الفنان أحمد فلوكس إلا أنهما بعد فترة قصيرة قررا الانفصال.



