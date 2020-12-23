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فن

بعد طرح البرومو الترويجي.. كل ما تريد معرفته عن ألبوم محمد منير «باب الجمال»

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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محمد نحلة

روج الكينج محمد منير، لألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر منير بوستر الألبوم وعلق عليه قائلا: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك واستنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك.. نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل أي حد".



ونرصد أبرز المعلومات عن الألبوم:

‎1- الأغنية الأولى التي سيطلقها محمد منير بعنوان  "باب الجمال" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهما مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.



‎2- يحتوي الألبوم أربع أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال، وهي "فينك يا حبيبي" من كلمات والحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس،  و" أنا رايق" كلمات نور الدين محمد والحان أحمد عمار وتوزيع اسامة الهندي،  و" زوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا و "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز والحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.



3- سيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا تمهيدا لطرح الألبوم كاملا الفترة المقبلة.

 


4- يغلب علي الألبوم الطابع الرومانسي، الملىء بالحب والتفاؤل حسبما قال منير في تصريحات صحفية.



5-  يعتبر الألبوم هو الثاني الذي يجمع بين الفنان محمد منير وشركة "قنوات"، حيث كان آخر أعمالهما سويا في ألبوم "وطن" الذي ضم 5 أغانٍ فقط.



يذكر أن الكينج تعرض لوعكة صحية منذ أيام قليلة بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد علي الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.
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