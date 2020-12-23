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حوادث

ننشر مرافعة دفاع مودة الأدهم في اتهامها بكسر حظر التجوال

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:42 م
مودة الادهم
مودة الادهم
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اسلام مقلد - رامى المهدى
استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة، لمرافعة دفاع المتهمة مودة الأدهم، فى قضية اتهامها بكسر حظر التجوال فى مارس الماضى فى منطقة القاهرة الجديدة.

حضر عن المتهمة كل من محمود السويفي وصابر سكر المحاميين، وطلبا براءة المتهمة من الاتهامات الموجهة إليها تأسيسا علي بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات، لانه تم القبض على المتهمتين موده الادهم وصديقتها غادة من المنزل دون الحصول على إذن من النيابة العامة للقبض عليهما.

وأضاف دفاع مودة الادهم أنه لم يتم ضبطها في حالة تلبس وفقا لنص المادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائيه، وعدم حصول الضابط علي اذن من القاضي الجزئي لتفتيش الهواتف المحمولة.

كما دفع الدفاع بانفراد الضابط بالشهاده وحجب افراد القوة عن الشهاده لعدم كشف حقيقة الواقعه، وحجز المتهمة بدون وجه حق، حيث تم ضبطهما كما قررت المتهمتان يوم ٢٧ /٣ واستمرتا يومين في القسم دون تحرير محضر، وتحرر المحضر يوم ٢٩/٣، بعد اجراءات باطله وتفتيش هواتفهما والحصول علي الارقام السرية.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، براءة اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، فى اتهامهما بالإخلال بالنظام العام وتكدير الأمن والسلم العام، وتحريض العامة والمراهقين علي مخالفة قرار حظر التجوال، وتغريمهما 1000 جنيه لكسر حظر التجوال.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ألقت القبض القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، لاتهامها بخرق حظر التجوال الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من أحد الأهالي بقيام اليوتيوبر مودة الأدهم، بنشر مقطع فيديو وبصحبتها صديقتها بالقاهرة الجديدة يتضمن اختراق حظر التجوال وإثارة الرأي العام، وتحريض المواطنين على عدم الالتزام بالقرار.

وتبين قيام اليوتيوبر مودة الأدهم بالنزول إلى الشارع لتصوير الفيديو وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب الخاص بها على تطبيق إنستجرام مع وجود متابعين لها يقدرون بأكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع.

وأثناء تنفيذ عملية التأمين تم ضبط اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها أثناء تصويرهما فيديو آخر بمدينتي، حيث تحرر محضر وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على اليوتيوبر مودة الأدهم وصديقتها، لاتهمامها بحظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباشرت النيابة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل اليوتيوبر مودة الأدهم، على ذمة التحقيقات، بكفالة 20 ألف جنيه، حتى تم القبض  عليه مرة أخرى بسبب نشرها فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، وتتولى جهات التحقيق مباشرة التحقيقات مع اليوتيوبر مودة الأدهم.
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