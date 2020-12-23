بإطلالة كاجوال لافتة.. إنجي المقدم تبهر متابعيها على إنستجرام





وتألقت بها إنجي المقدم ، ببنطال من الجينز باللون الكحلي، ومرتديه معه تي شيرت بسيط باللون الأبيض، وجاكيت جلد باللون الأسود ليتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف جمالها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت نظارة شمسية جذابة، ولمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك الناعم.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة جذابة حول الرقبة.