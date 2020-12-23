4ر1 مليون خدمة طبية تلقاها منتفعو التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى نهاية 2020

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان، أن الهيئة لديها رؤية واضحة وهدف محدد، يتمثل في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حلم كل المصريين، وذلك باستراتيجية مرحلية في محافظات المرحلة الأولى ليمتد تباعًا إلى كل محافظات الجمهورية.
وقال إن حزم الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تشمل حاليًا 2300 خدمة طبية، ومن المقرر تعميم حزم الخدمات الطبية في كافة محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل مرحليًا، والتي تشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).
ولفت إلى أن حزم الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد تخضع للتحديث المستمر، لتشمل كافة التخصصات التي يحتاج إليها المواطن فعليًا على أرض الواقع، بما يتسق مع أحدث ما وصل إليه وتوفرت آلياته في المؤسسات المتقدمة للخدمات الطبية بمصر.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجمالي المطالبات التي تم تقديمها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بلغت 374.481 ألف مطالبة، وذلك نظير تقديم 1.2 مليون خدمة طبية بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، باعتبار بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، وذلك منذ بدء إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى نهاية عام 2020.
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وثمن الدكتور احمد السبكي الدور المهم للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في توفير الموارد المالية التي تضمن استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الهيئات الثلاث لإدارة منظومة التأمين الجديدة هو السبيل الوحيد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وأحد أهم أسباب نجاح المنظومة ككل.
وقال إن حزم الخدمات الطبية والعلاجية التي يتم تقديمها من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تشمل حاليًا 2300 خدمة طبية، ومن المقرر تعميم حزم الخدمات الطبية في كافة محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل مرحليًا، والتي تشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).
ولفت إلى أن حزم الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد تخضع للتحديث المستمر، لتشمل كافة التخصصات التي يحتاج إليها المواطن فعليًا على أرض الواقع، بما يتسق مع أحدث ما وصل إليه وتوفرت آلياته في المؤسسات المتقدمة للخدمات الطبية بمصر.
ونوه إلى أن توجيهات القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحى الشامل يُغطى كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحى، والدعامة الرئيسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.