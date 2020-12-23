دراسة: الأدوية المضادة للإسهال تقضي على الخلايا السرطانية

وجدت دراسة جديدة في معهد أبحاث السرطان التجريبية في طب الأطفال بجامعة جوته بالفعل قبل عامين دليلًا يشير إلى أن عقار لوبراميد المضاد للإسهال يمكن استخدامه للحث على موت الخلايا في خطوط خلايا الورم الأرومي الدبقي، لقد قاموا الآن بفك شفرة آلية عملها ، وبذلك ، يفتحون طرقًا جديدة لتطوير استراتيجيات علاج جديدة.





في أنواع معينة من الخلايا السرطانية ، يؤدي تناول اللوبيراميد إلى استجابة الإجهاد في الشبكة الإندوبلازمية (ER) ، وهي عضية الخلية المسؤولة عن الخطوات الرئيسية في تخليق البروتين في الجسم. يؤدي الإجهاد في ER إلى تدهورها ، متبوعًا بالتدمير الذاتي للخلايا.





وتحدث هذه الآلية ، المعروفة باسم موت الخلايا المعتمد على الالتهام الذاتي ، عندما تخضع الخلايا للالتهام الذاتي المفرط النشاط، عادة ، تقوم الالتهام الذاتي بتنظيم عمليات التمثيل الغذائي الطبيعية وتفكيك وإعادة تدوير الأجزاء القيمة من مكونات الخلايا التالفة أو الزائدة عن الحاجة وبالتالي ضمان بقاء الخلية ، على سبيل المثال في حالة نقص المغذيات، ومع ذلك ، في بعض الخلايا السرطانية ، يؤدي فرط نشاط الالتهام الذاتي إلى تدمير الكثير من مواد الخلية بحيث لم تعد قادرة على البقاء.





يقول فان ويجك: "تُظهر تجاربنا مع خطوط الخلايا أن الالتهام الذاتي يمكن أن يدعم علاج أورام الدماغ بالورم الأرومي الدبقي"، الورم الأرومي الدبقي هو نوع شديد العدوانية وقاتلة من السرطان يصيب الأطفال والبالغين ولا يظهر سوى استجابة ضعيفة للعلاج الكيميائي.





حددت مجموعة البحث بقيادة فان ويجك الآن عاملًا هامًا يربط استجابة إجهاد ER مع تدهور ER (شبكي): يتم إنتاج "عامل النسخ المنشط" ATF4 بكميات متزايدة أثناء إجهاد ER وتحت تأثير لوبراميد. يؤدي إلى تدمير أغشية ER وبالتالي تدمير ER.





يتسبب عقار مضاد للإسهال في موت الخلايا في خلايا الورم الأرومي الدبقي





"على العكس من ذلك ، إذا قمنا بحظر ATF4 ، فإن عددًا أقل بكثير من الخلايا في مزرعة الخلايا السرطانية تموت بعد إضافة اللوبيراميد ،" يقول فان ويجك ، واصفًا نتائج التحكم.





بالإضافة إلى ذلك ، تمكنت مجموعة البحث من اكتشاف حطام ER في الخلايا المعالجة بلوبراميد تحت المجهر الإلكتروني. يقول فان ويجك: "إن تدهور ER ، أي الشبكية ، يساهم بشكل واضح في زوال خلايا الورم الأرومي الدبقي". أظهر الفريق أيضًا أن اللوبيراميد يؤدي فقط إلى الالتهام الذاتي ولكن ليس موت الخلايا في الخلايا الأخرى ، مثل الخلايا الليفية الجنينية للفأر. "عادة ، عندما يتم تناول اللوبيراميد كعلاج ضد الإسهال ، فإنه يرتبط بمواقع ارتباط معينة في الأمعاء ولا يتم تناوله بواسطة الأمعاء .





ويمكن أن يساعد الموت الناجم عن اللوبيراميد لخلايا الورم الأرومي الدبقي في تطوير طرق علاجية جديدة لعلاج هذا النوع الحاد من السرطان.





ومع ذلك ، فإن النتائج التي توصلنا إليها تفتح أيضًا إمكانيات جديدة ومثيرة لعلاج أمراض أخرى حيث يتم تعطيل تدهور ER ، مثل الاضطرابات العصبية أو الخرف بالإضافة إلى أنواع أخرى من الأورام ،" كما يقول فان ويجك. ومع ذلك ، من الضروري إجراء مزيد من الدراسات قبل أن يمكن استخدام اللوبيراميد فعليًا في علاج الورم الأرومي الدبقيأو أمراض أخرى، في الدراسات المستقبلية يجب استكشافها ، على سبيل المثال ، كيف يمكن نقل اللوبيراميد إلى الدماغ وعبور الحاجز الدموي الدماغي، قد تكون الجسيمات النانوية خيارًا ممكنًا، يريد فريق البحث في فرانكفورت الآن تحديد المواد الأخرى التي تؤدي إلى حدوث التهاب شبكي وفحص كيفية زيادة تأثير اللوبيراميد وفهمه بشكل أفضل.







