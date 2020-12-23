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مرأة

يحميك من السرطان.. تعرف على فوائد إكليل الجبل للقولون

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
فوائد اكليل الجبل
فوائد اكليل الجبل للقولون
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آية التيجي
يعبر إكليل الجبل من الأعشاب ذات الفوائد الكبيرة على صحة الجسم والجمال، فوائد إكليل الجبل للقولون تجعله يستحق من الأشخاص اهتمامًا أكثر لما يحتوي عليه من مواد وعناصر غذائية هامة صحة الجهاز الهضمي والقولون بشكل خاص.


قام فريق من الباحثين من إسبانيا والسويد مؤخرًا بفحص تأثيرات وفوائد اكليل الجبل للقولون، حيث أثبتت الأبحاث والدراسات إنه له تأثير على الحد من تكاثر خلايا سرطان القولون.

ويبدو علاج سرطان القولون باستخدام اكليل الجبل ضعيف إلى حد ما، ولكن أوضحت معظم الدراسات أن الاستفادة من فوائد إكليل الجبل للقولون موثقة منذ قديم الأزل ، حيث تعود استخداماته الطبية إلى آلاف السنين.

ويأتي فوائد اكليل الجبل للقولون بسبب النشاط المضاد للأكسدة العالي في إكليل الجبل من مركبات البوليفينول التي تعمل في مستويات جزيئية مختلفة لتغيير البروتين التي يتغذى عليه السرطان. وفي النهاية ، وجد الفريق أن بوليفينول إكليل الجبل قد أحدث تغيرات بروتينية في خط خلايا سرطان القولون.

وقام الباحثون بالبحث في فوائد اكليل الجبل للقولون ومحاربة تكون خلايا سرطان القولون HT-29/ حيث اثبتت التجارب انها تعالجها بتركيزات مختلفة من مستخلص إكليل الجبل المخصب بالبوليفينول مع مرور الوقت.
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