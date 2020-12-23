يحميك من السرطان.. تعرف على فوائد إكليل الجبل للقولون

على صحة الجسم والجمال، فوائد إكليل الجبل للقولون تجعله يستحق من الأشخاص اهتمامًا أكثر لما يحتوي عليه من مواد وعناصر غذائية هامة صحة الجهاز الهضمي والقولون بشكل خاص. يعبر إكليل الجبل من الأعشاب ذات الفوائد الكبيرة





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قام فريق من الباحثين من إسبانيا والسويد مؤخرًا بفحص تأثيرات و فوائد اكليل الجبل للقولون، حيث أثبتت الأبحاث والدراسات إنه له تأثير على الحد من تكاثر خلايا سرطان القولون.





ويبدو علاج سرطان القولون باستخدام اكليل الجبل ضعيف إلى حد ما، ولكن أوضحت معظم الدراسات أن الاستفادة من فوائد إكليل الجبل للقولون موثقة منذ قديم الأزل ، حيث تعود استخداماته الطبية إلى آلاف السنين.





ويأتي فوائد ا كليل الجبل للقولون بسبب النشاط المضاد للأكسدة العالي في إكليل الجبل من مركبات البوليفينول التي تعمل في مستويات جزيئية مختلفة لتغيير البروتين التي يتغذى عليه السرطان. وفي النهاية ، وجد الفريق أن بوليفينول إكليل الجبل قد أحدث تغيرات بروتينية في خط خلايا سرطان القولون.



