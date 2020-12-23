سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021





حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العرافة البلغارية "بابا فانجا" تنبأت بما حدث في الولايات المتحدة الأامريكية و سقوط ترامب من كرسي الحكم، ولكن لم يتوقف الأمر على التنبأ بالخروج من الحكم بل أيضا أوضحت أنه سيصاب بمرض غامض لم يظهر في العالم قط وسيصاب بالصمم .





كما أضافت بابا فانجا أن عام 2021 سيكون مختلف تماما عن ما سبق، فإن أطباء العالم سيتوصلون إلى علاج نهائي للسرطان، وسيشفى ملايين المصابين حول العالم منه ولن يصبح الفزاعة التي تخيف البشر بعد اكتشاف علاجه .





وأوضحت فانجا أن مجموعات من المتطرفين ستوجه رصاصها إلى أوروبا وستبتعد عن منطقة الشرق الأوسط، واكدت أن هناك دولا عظمى ستنهار في 2021 .





جدير بالذكر أن الصحيفة أكدت أن ما قالته بابا فانجا سيظل مجرد توقعات، وقد لا فلا يوجد أي دليل لتوقعاتها فإن الايام المقبلة هي الشاهد الوحيد الذي سيثبت أو ينفي توقعاتها .

أيام قليلة و ينتهي عام 2020 الذي شعر الجميع بأن أيامه كانت مختلفة تماما، فإن مظاهر الحياة خلاله اختلفت تماما ولم تعد الأشياء فيها كسابقتها، وينتظر الجميع العام الجديد بفارغ الصبر بأمنيات جديدة و تعويضات عن ما مضى من حزن وتوتر .