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رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني وموعد خروجه من المستشفى

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أكد النادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تحسنت حالته للغاية، ولا يعاني من أي أعراض نهائيا حاليا.
 
وقال المصدر إن موسيماني سوف يخضع لمسحة طبية غدا ستحدد موقفه من البقاء في المستشفى من عدمه.

وأضاف أن موسيماني لا يعاني من أي أعراض لفيروس كورونا ودرجة حرارته عادية وطبيعية ولكنه يخضع للعزل بالمستشفى طبقا للإجراءات الاحترازية فقط.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون نتيجة المسحة الطبية التي سيخضع لها سلبية ويغادر المستشفى غدا الخميس ليقود تدريبات الأهلي بعد غد الجمعة أو السبت المقبل.

كان النادي الأهلي أعلن في السادس عشر من الشهر الجاري إصابة موسيماني بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".وخضع للعزل.

وغاب موسيماني عن لقاء الأهلي مع لقاء غزل المحلة في الدوري وعن لقاء مضيفه سونيدي بطل النيجر اليوم الأربعاء، الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر 1 / صفر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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