ما حكم ارتداء الرجل السلسلة والأنسيال؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم ارتداء الرجل السلسلة والأنسيا ل.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ارتداء السلسلة والأنسيال في ثقافتنا هو من زينة النساء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجل بالنساء وعن تشبه المرأة بالرجال.





وأوضح أمين الفتوى أن المقصود بالتشبه هنا هو التشبه الذي يقصد به صاحبه التشبه بالجنس الآخر، وهذا ما يكون عليه الإثم وما يقصد به الحديث ويستحق ما ورد فيه.





وأضاف أمين الفتوى أن أمور الزينة بشكل عام يرجع فيها إلى الأعراف والتقاليد والأعراف الاجتماعية مؤكدًا أن "علينا أن نسير على هذه التقاليد وتلك الثقافة، ولا نكون نشازًا في المجتمع الذي نعيش فيه.





حكم لبس الرجل سلسلة فضة ، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الرجل سلسلة فضة يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات.





وأضاف «شلبي» فى إجابته عن سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـ لبس الرجل سلسلة فضة مندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان أن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.









وتابع: أما إذا كانت العادة أن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز.







