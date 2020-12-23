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أخبار العالم

اعتقال 86 شخصا وحجب 8000 رقم هاتف استُخدمت بعمليات احتيال في دبي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:12 م
شرطة دبي
شرطة دبي
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محمود نوفل
أصدرت شرطة دبي اليوم بيانا أعلنت فيه عن حظر نحو 8000 رقم هاتف تم استخدامها في عمليات احتيالية العام الجاري، بجانب اعتقال 86 مشتبهًا به في 400 شكوى احتيال.

 وتحت عنوان «لا تقع فريسة للاحتيال» اطلق مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي العقيد سعيد الهاجري، حملة بهدف زيادة  الوعي بين الجمهور حول المكالمات المزيفة والحيل المستخدمة لابتزاز الأموال.

والمحت شرطة دبي في بيانها أن الحملة مستمرة  حتى نهاية عام 2020، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز دبي للأمن الإلكتروني.

وكشف العقيد الهاجري عن طرق الاحتيال التي يقوم بها المحتالون حيث قال: المجرمون يتصلون بضحاياهم متنكرين بأنهم موظفون في البنك المركزي ويحذرونهم من حظر بطاقاتهم الائتمانية إذا لم يقوموا بتحديث بياناتهم.

وأضاف: سيطلبون تفاصيل الهوية الإماراتية ثم يرسلون رسالة نصية قصيرة تحتوي على كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) من رقم آخر باسم البنك أو الجهة الحكومية لإقناع الضحايا وإجبارهم على إعطاء رموز المرور والتفاصيل الخاصة بهم. 

وبدوره تحدث مدير قسم مكافحة الاحتيال في بنك أبوظبي الإسلامي محمد البلوشي، قائلا: إن المجرمين يتلاعبون بضحاياهم من خلال إخبارهم بوجود مشكلة في حسابهم وطلب بياناتهم الشخصية ورموز المرور، مشيرا إلى إن التجاوب عبارة عن قضية نفسية لأن الضحية سيخشى أن يتم حظر بطاقاته ويتجاوب مع المجرم، موضحًا أن إرسال (OTP) من رقم مصرفي سيقنع الضحية بأن المتصل حقيقي.

واوضح  أن البنوك لن تطلب البيانات المصرفية أو رموز المرور.

ومن جانيه كشف العقيد عمر بن حماد نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي، إن حوالي 95% من المحتالين ينتمون إلى إحدى الدول الآسيوية، مؤكدًا القبض على العديد من المحتالين. 
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