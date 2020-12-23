الحرافيش في ثوب جديد.. المخرج أحمد فوزي صالح يبدأ تصوير ملحمة نجيب محفوظ

أعلن المخرج أحمد فوزي صالح عن دخول مسلسله الجديد "الحرافيش" حيز التنفيذ، بعد أن عكف على كتابته طوال الأشهر الماضية.
وحقق المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج فيلم "ورد مسموم" رقما قياسيا في جوائز منصة الجونة السينمائية لهذا العام، والتي توجه لمشروعات الأفلام التي لا تزال في طور التنفيذ، خلال الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.
وحصد "صالح" 5 جوائز دفعة واحدة، وهو الأمر الذي لم يتكرر من قبل، عن فيلم "هاملت من عزبة الصفيح"، وقال "صالح" أن الاسم مأخوذ عن رواية "هاملت" لشكسبير لكن بمعالجة معاصرة في مدينة القاهرة، وتحديدا حي من أحياء مصر القديمة، وتدور القصة حول شخصية "هاملت" المتصوف، وطبيعة شخصيته المتصوفة تجعله مختلفا عن الأشخاص من حوله.
كان المنتج هاني أسامة قد كشف عن حصول شركته على حقوق تحويل روايتي الحرافيش وميرامار للأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ إلى مسلسلين.
وجاء هذا عبر اتفاق وقعه أسامة مع أم كلثوم نجلة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وتخطط لتحويل ملحمة الحرافيش إلى مسلسل عبر 10 مواسم، وأن يُعرض مسلسل ميرامار في شهر رمضان 2019.
وعن هذه الخطوة علق هاني أسامة: "من بين اتجاهات شركتنا أن نعمل على تحويل الروايات القيمة إلى أعمال فنية والسينما والتلفزيون، وبلا شك فإن أعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ كنز ثري يمكن اكتشافه أكثر من مرة، مثل ما يحدث مع الحرافيش وميرامار."
وأضاف هاني: "نحن اعتدنا على اقتناص الروايات الجيدة وتحويلها إلى السينما والتلفزيون، وخطوة تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى الشاشة خطوة كانت لابد أن تحدث، ونحن في غاية الحماس لبدء العمل على ذلك".
وجاء هذا عبر اتفاق وقعه أسامة مع أم كلثوم نجلة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وتخطط لتحويل ملحمة الحرافيش إلى مسلسل عبر 10 مواسم، وأن يُعرض مسلسل ميرامار في شهر رمضان 2019.
وعن هذه الخطوة علق هاني أسامة: "من بين اتجاهات شركتنا أن نعمل على تحويل الروايات القيمة إلى أعمال فنية والسينما والتلفزيون، وبلا شك فإن أعمال الأديب الراحل نجيب محفوظ كنز ثري يمكن اكتشافه أكثر من مرة، مثل ما يحدث مع الحرافيش وميرامار."
وأضاف هاني: "نحن اعتدنا على اقتناص الروايات الجيدة وتحويلها إلى السينما والتلفزيون، وخطوة تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى الشاشة خطوة كانت لابد أن تحدث، ونحن في غاية الحماس لبدء العمل على ذلك".