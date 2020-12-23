تامر أمين منفعلا: كورونا مش بتهزر.. واستهتار البعض يفسد التزام الكل.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك زيادة كبيرة في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، مضيفا "رجعنا للأرقام الكبيرة في وقت الرعب الذي عشناه مسبقا".





وأضاف أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "على الرغم من الحديث عن الموجة الثانية والسلالة الجديدة التي تنتشر بشراسة في الخارج وخاصة أوروبا، المصريين عايشين حياتهم بطريقة طبيعية ولا حياة لمن تنادي".





وتابع: "استهتار البعض يفسد التزام الكل"، وتابع متسائلا: "هل الخروج والاحتفال والسهر مقطع بعضه ولازم نخرج؟".





وأكمل تامر أمين: "أحد أماكن السهر في التجمع بالأمس كان به تكدس وازدحام رهيب ولا يوجد مكان لقدم".



