سيدات سلة الأهلي يتأهلن إلى نهائي دوري المرتبط

نجح الفريق الأول لسيدات السلة بالاهلي في بلوغ نهائي دوري المرتبط، بعد تغلبه على فريق سموحة، 53-25، في إياب نصف نهائي البطولة.
وأقيمت المباراة على صالة سموحة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، وفرض سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية، بفضل الدفاع القوي تحت السلة والسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات.
وصعد الأهلي إلى نهائي دوري المرتبط بعد الفوز على سموحة في الذهاب بنتيجة 100-35، أما في لقاء العودة فقد انتهى بنتيجة 53-25، بينما حققت الناشئات تحت 16 سنة الفوز على سموحة في الذهاب بنتيجة 88-85، وفي مباراة الإياب انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 87-76.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سبورتنج في نهائي دوري البطولة يوم السبت المقبل، على صالة هيئة قناة السويس.