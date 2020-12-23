للوقاية من كورونا.. التنمية المحلية تزف بشرى للأمهات العاملات





قال الدكتور خال قاسم ، المتحدث الرسمى ب اسم وزارة التنمية المحلية ، إن مجلس الوزراء أصدر قراراته بإيقاف كافة الاحتفالات الخاصة ب أعياد رأس السنة وذلك لمنع أى تجمعات ضمن الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد .



وأضاف " قاسم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة والمذاع عبر فضائية المحور ، أن وزير التنمية المحلية أصدر قراره أيضأ بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات التابعة بنسبة 50% وذلك بقوة التبادل بين الموظفين وخاصة للسيدات التى ترعى أطفال أقل من 12 سنة ، وأصحاب الأمراض المزمنة ..



وأشار متحدث التنمية المحلية إلى أن كافة القطاعات المعنية داخل الوزارة بعموم المحافظات عليهم أن يتخذوا كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا مع الاستمرار بأعمال التطوير بكافة القطاعات مع توفير كافة مستلزمات التعقيم .



ولفت إلى تعقيم كافة وسائل النقل الجماعى والتأكيد على ارتداء الكمامة الطبية بكافة مسارات المحافظات على مستوى الوحدات المحلية المختلفة أو الديوان العام ، ومواقف النقل العامة .









وتابع ، أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن فى كافة المحافظات للتأكد من الالتزام ب الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية مع استمرار اقامة حفلات الزفاف أو مراسم العزاء فى القاعات المفتوحة .







