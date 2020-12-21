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التنمية المحلية: 4 مواقع في محافظة الدقهلية لإعادة تدوير المخلفات .. فيديو

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:40 م
تدوير المخلفات
تدوير المخلفات
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إبراهيم القادري
قال خالد قاسم متحدث وزارة التنمية المحلية ، إن وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي قامتا بتوقع بروتوكول إعادة تدوير المخلفات في محافظة الدقهلية بطاقة 600 طن يوميا، لافتا إلى وجود 4 مواقع في محافظة الدقهلية .


وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أننا قمنا بدعم المحافظة بـ 10 محطات وسيطة متحركة لاستقبال المخلفات من الأحياء ومن المراكز والمدن وبعد ذلك يتم إيصالها إلى مصانع التدوير في المحافظة .


وأوضح قاسم ، أنه من الضروري أن يكون هناك خبرة وطنية في إعادة تدوير المخلفات والدفن الصحي الآمن لها وسنقوم بعمل تعاقد من إحدى الشركات الوطنية لمدة 10 سنوات لادارة مواقع تدوير المخلفات في محافظة الدقهلية.


وتابع قاسم : قمنا بالسفر إلى ألمانيا لرؤية تكنولوجيا تدوير المخلفات وقمنا بعمل تعاقد مع المدرسة الألمانية التي تعمل علي تعليم اعادة تدوير المخلفات بشكل سليم وغير ضار .
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