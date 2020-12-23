وزيرة الصحة: تحور فيروس كورونا لا يؤثر على كل اللقاحات المنتجة ..فيديو

قالت وزيرة الصحة ، دكتورة هالة زايد ، أنه تم إجراء 6 اختبارات على لقاح سينو فورم فى 3 دول ، منوهة إلى أن الإمارات والبحرين اعتمدت اللقاح اعتمادا نهائيا بحيث يصبح متاحا للجميع.





وأضافت دكتور هالة زايد ، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى المذاع منذ قليل ، أن الإمارات والبحرين اعتمدت اللقاح باتخاذها المعايير الكاملة فى التلقيح والصين فى طريقها لعمل الموافقة الأولية .





وأشارت وزيرة الصحة ، إلى أن لقاح فايزر تقدم إلى 7 اختبارات بـ7 دول مختلفة وتم اعتماده فى 5 دول ، كما أن هناك 10 تجارب للقاح الروسى واعتمد بدولة واحدة ، متابعة أن لقاح مودرنا هناك 5 تجارب عليه وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باعتماده .





وتابعت وزيرة الصحة ، أن تحور فيروس كورونا لا يؤثر على كل اللقاحات التى تم إنتاجها خلال الفترة الماضية .



