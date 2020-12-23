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وزيرة الصحة: تحور فيروس كورونا لا يؤثر على كل اللقاحات المنتجة ..فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:11 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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ريهام فيكتور
قالت وزيرة الصحة ، دكتورة هالة زايد ، أنه تم إجراء 6 اختبارات على لقاح  سينو فورم فى 3 دول ، منوهة إلى أن الإمارات والبحرين اعتمدت اللقاح اعتمادا نهائيا بحيث يصبح متاحا للجميع. 

 وأضافت دكتور هالة زايد ، خلال كلمتها فى المؤتمر الصحفى المذاع منذ قليل ، أن الإمارات والبحرين اعتمدت اللقاح باتخاذها المعايير الكاملة فى التلقيح  والصين فى طريقها لعمل الموافقة الأولية.

وأشارت  وزيرة الصحة ، إلى أن لقاح فايزر تقدم إلى 7 اختبارات بـ7 دول مختلفة وتم اعتماده فى 5 دول ، كما أن هناك 10 تجارب للقاح الروسى واعتمد بدولة واحدة ، متابعة أن لقاح مودرنا هناك 5 تجارب عليه وقامت الولايات المتحدة الأمريكية باعتماده .

وتابعت  وزيرة الصحة ، أن تحور  فيروس كورونا لا يؤثر على كل اللقاحات التى تم إنتاجها خلال الفترة الماضية . 

وأكدت  وزيرة الصحة ،  أن هناك أنواع لقاحات فى العالم كله نتعامل بها وهى اللقاحات المعطلة مثل شلل الأطفال والأنفلونزا الموسمية ، وغيرها من اللقاحات التى تقوم بإضعاف الفيروس مثل الحمى والحصبة والصفراء.
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