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أخبار العالم

كندا تعلن تمديد تعليق الطيران إلى بريطانيا حتى 6 يناير المقبل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:17 م
الطيران البريطاني
الطيران البريطاني
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شريف سيد
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، تمديد تعليق الطيران من وإلى بريطانيا، حتى الـ 6 من يناير المقبل. 

ومن ناحية أخرى، أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "كوفيد 19" مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة كبيرة.

وفي مؤتمر صحفي، قال هانكوك إن  المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأضاف أنه اعتبارا من 26 ديسمبر، ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.

وأعلن عن تسجيل حالتي اصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر مثير للقلق بشكل كبير.

وأضاف أن الحالتين المصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا كانتا على اختلاط بمصابين آخرين أتوا من جنوب أفريقيا.

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