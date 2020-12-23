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رياضة

البطولة لن تفارق الأهلي.. أول تعليق من موسيماني عقب الفوز على سونيديب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:39 م
موسيماني
موسيماني
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حسام الحارتي
أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن بطولة دوري أبطال أفريقيا لن تفارق القلعة الحمراء في نسختها الجديدة.

وكتب موسيماني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: عندما هاجمني فيروس كورونا لم أكن أتوقع دعم أفضل مما لقيته في الوقت الحالي من الجميع.

وتابع:" شكرا للاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير ومجلس إدارة النادي على الفوز الأول الذي حققه الفريق خارج الأرض للدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف نظيف، سجله اللاعب المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

 وضع الأهلي قدمه قدما في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه علي مضيفه سونيديب بطل النيجر.

ويدين الأهلي، الذي توج بلقب النسخة الماضية للبطولة الشهر الماضي على حسابه غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك في النهائي، بالفضل في تحقيق الفوز على بطل النيجر إلى لاعبه المالي أليو ديانج، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.

وكان بإمكان الأهلي، الذي خاض المباراة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء، الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة، لكن ذلك لم يمنع الفريق الأحمر من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعدما سبق له الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة في النسخة الماضية للمسابقة، ليستهل مشواره في النسخة الحالية على أفضل وجه.

ويكفي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى على ملعبه، لبلوغ دور المجموعات.
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