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مي غيث: زيادة مقاعد المرأة داخل البرلمان شيء مشرف.. وهناك مشاركة سياسية للشباب.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عادل نصار
قالت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، إن زيادة مقاعد المرأة داخل البرلمان شيء مشرف، ولابد أن يكون لدى المرأة أداء قوي لتشريف السيدات خلال الفترة المقبلة، مُوضحة أن كل دائرة لها طبيعتها الخاصة، ولابد أن تعمل بكل جد لتؤكد للمواطن أن اختياره للنائب كان صحيحًا.

وأوضحت النائبة مي غيث، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن الناس تبحث عن شخص يثقون فيه، ويكون صوتهم الحقيقي في البرلمان سواء كان رجلاً أو سيدة، بالإضافة إلى أن مشاركة الشباب أعطت انطباعًا وثقة في أن نكون صوتهم خلال الفترة المقبلة، وأصبحت هناك مشاركة سياسية للشباب، ونتمنى تكون المشاركات أقوى خلال الفترات المقبلة.

وأشارت إلى أن والدها كان عمدة القرية التي ترشحت فيها، وهذا ساعدها كثيراً مع المواطنين في التأكيد لهم بأنها سوف تخدمهم وتقدم لهم شيئاً مختلفاً، لافتة إلى أن التفاف البلد حولها ساعدها كثيرًا.

وأضافت أن أكثر مشكلة مؤرقة للمواطنين هي توفير الدخل أو زيادة الدخل، منوهة بأن زوجها متفهم دورها كنائبة ويساعدها كثيرًا وهو من دفعها للترشح في مجلس النواب.
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