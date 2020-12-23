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31 ديسمبر آخر موعد.. أحمد موسى يوجه تحذيرا شديد اللهجة لسائقي السيارات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:15 م
الإعلامى أحمد موسى
الإعلامى أحمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامى أحمد موسى، إن قائدى السيارات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني عليهم الذهاب لتركيبه قبل 31-12.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة.

قال اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، إن 31 ديسمبر، آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني وسيتم ضبط أى سيارة بدون ملصق إلكتروني، ومن الممكن أن يتم سحب الرخصة، لكن حتى الآن لا توجد غرامات على غير الملتزمين، والقانون يلزم تركيب ملصق إلكتروني لكل سيارة.

وعلق على ما ينشر بخصوص "إلغاء سير بعض المركبات أو التى مر عليها 20 عامًا"، وقال: "لا يوجد قرار فى وزارة الداخلية بشأن هذا الأمر، وما ينشر غير صحيح".
 
وأوضح أن "مصر بها نحو 11 مليون مركبة، وهذا رقم ليس كبيرا، ووزارة الداخلية تقوم بتركيب الملصق من عامين".

وكشف أن المواطنين الموجودين فى الخارج من الممكن أن يقوموا بعمل توكيل لأى شخص، أو فى حالة العودة يثبت أنه كان فى الخارج ويتم الحصول على الملصق بعد العودة.

ونوه إلى أن الملصق الإلكترونى به بيانات المركبة التي يستقلها المواطن، ويساهم فى تنظيم حركة المرور بجميع الشوارع.

وأضاف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقًا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديمالإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الداخلية حددت يوم الخميس 31-12 موعد نهائي لـ تركيب هذا الملصق، وعلى الجميع الالتزام، مؤكدًا أن المكاتب تعمل من الثامنة صباحًا.

ولفت إلى أن الملصق الإلكترونى أحد أدوات التحول الرقمي لمنظومة المرور الإلكترونية، وكشف أن رجال الداخلية يستطيعون التوصل لـ السيارة المسروقة فى اسرع وقت حالة وجود الملصق عليها.

وأشار إلى أن السارق عندما ينزع الملصق للسيارة التى قام بسرقتها سيتم ضبطه أيضًا من خلال الكاميرات الموجودة فى الطرق وأوضح أن الملصق سيكون لجميع السيارات و ايضًا لـ الدراجات النارية، و التوك توك والتروسيكل، وجميع المركبات".

وأكد أن وزارة الداخلية تقدم خدمات مميزة، وبوابة مرور مصر تتيح خدمات كثير لـ السائقين، والمواطنين، والمواطن يستطيع من خلال البوابة دفع رسوم الملصق وبعد ذلك بذهب لوضع الملصق فقط وذلك للحد من الزحام، وفى حالة كسر زجاج السيارة يتم استبدال الملصق.

وكشف أن المواطنين يستطيعون استخراج بدل فاقد للرخصة أو يتيح تجديد الرخصة من خلال بوابة مرور مصر.
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