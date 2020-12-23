جرّبته على أفشة وحسين الشحات.. مشادة على الهواء بسبب مساج النار والثعابين

نشبت مشادة حامية بين مجدي الحسيني عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، وصفوت سيد ممارس علاج طبيعي بالثعابين والفوطة النارية، خلال برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، بسبب ما يعرف بمساج الثعابين والنار.





وخلال الفقرة وفي مداخلة هاتفية طالب مجدي الحسيني عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، الجهات الصحية بالنظر للممارسات التي تتم في هذا الموضوع، مؤكدا أن هذا الأمر يعرض حياة الناس للخطر.





وتابع الحسيني: "هو العلم خلص علشان نعالج الناس بالتعابين وبعدين افرض النار مسكت في الشخص اللي بتعمل له مساج يعني".





من جانبه قال صفوت سيد ممارس علاج طبيعي بالثعابين والفوطة النارية، إنه "مساج وحاجة منذ زمن وهي موجودة، وبعمل للاعبين كبار فوطة نارية وفي مقدمتهم اللاعب الدولي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وعملت لهم مساج من النوع ده أكثر من مرة".