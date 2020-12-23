حظر وإغلاق كامل.. نادر سعد: اجتماع الوزراء غدًا سيخرج بقرارات استباقية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه الوزراء يعقد اجتماعا غدا لمناقشة الوضع بشكل كامل فيما يخص أزمة جائحة كورونا، مضيفا أنه سيكون هناك قرارات لكي تكون قراراتنا استباقية.





وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، أن 363 مستشفى عزل لفيروس كورونا المستجد، ونسبة الإشغال 42% لأجهزة التنفس الصناعي.





وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك تصاعدا كبيرا كل أسبوع في الإصابات، ومحتاجين أن يكون هناك واقفة، وعلينا جميعا أن ندرك هناك وضع خطير، لافتا إلى أن المستشفيات قربت على الامتلاء بالمصابين.





وأكمل سعد، أننا نضع في الاعتبار كل شيء، وكل السيناريوهات مطروحة، ومن الممكن أن يتم تنفيذها، متابعا أن فكرة الإغلاق الكامل، وحظر الحركة واردة في ظل الظروف الحالية.

وتابع المتحدث، أنه نفكر في إرسال طائرات للدول التي قررت إغلاق حركة الطيران إن أمكن لعودة العالقين، موضحا أنه نناقش غدا هذا الأمر وكيف يمكن حل أزمة العالقين في الخارج.



