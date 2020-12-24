وضعنا الاقتصادي حاليا أفضل من 2011.. وزير المالية ينفعل على إبراهيم عيسى: كنا عايشين في قبور ..فيديو

وأكمل "معيط"، "طول ما أنت بره تقدر تتكلم.. طول ما انت مش على كرسي المسئولية والتاريخ مش هيحاسبك فبتتكلم براحتك".









وأردف: "قبل 2011 كان الجميع يتحدث عن الملايين الذين يعيشون في القبور، ويتحدثون عن سعر السلع وازديادها، فما نحن فيه، أفضل من أدائها قبل 2011، وقتها كنت أعمل فى الوزارة، وكنا نعلم أن محطات الكهرباء تتهالك، ولكن لم يكن معنا سيولة كافية، وبعد 2011 قمنا بحل المشكلة من جذورها بوجود فائض كهربا".









وأضاف الناتج المحلي يكون عبارة عن حساب قيمة كل السلع والخدمات، مشيرا إلى أن هناك أنواعا مختلفة للديون في مصر.





وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالتقدم الاقتصادي في مصر، معقبا: الصندوق أكد أن مصر تنجز أكثر من المتوقع وتسير بخطوات واضحة خلال الفترة الماضية.