وضعنا الاقتصادي حاليا أفضل من 2011.. وزير المالية ينفعل على إبراهيم عيسى: كنا عايشين في قبور ..فيديو

حلّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم عيسى، وشمل الحوار العديد من الأسئلة عن الوضع الاقتصادي لمصر، إضافةً إلى مشروع الإصلاح الاقتصادي، وكيف أثر على الاقتصاد المصري خلال الأزمات إيجابيا.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من السهل أن ينتقد أي شخص المسئول وهو خارج كرسي المسئولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومي، وأمن الناس فى الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول، معقبا: الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.
وأضاف "معيط"، خلال حواره برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ما قامت به الدولة، لم يحدث فى يوم، وما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه في سنوات طويلة، معقبا: سنواصل مسيرتنا في التقدم والتحسن.
وأكمل "مصر حققت نموا حقيقيا الفترة الماضية، والدليل على ذلك هو انتشال المواطنين من السكن بالقبور وحل مشكلة الكهرباء، بالإضافة إلى بناء وتشييد المدن والطرق الجديدة".
واسترسل "مصر وفرت 5 ملايين فرصة عمل، إضافةً إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر قبل أزمة كورونا وصل إلى 46 مليار دولار، موضحا أن مصر حققت نموا حقيقيا وصل إلى كل القطاعات والمدن".
علق محمد معيط، وزير المالية، على حديث إبراهيم عيسى، قائلًا "أنا مواطن في الدولة وحاليا من أحد أعضاء الحكومة ولكن أنا مواطن زي زيك"، معقبا: الأقدار ساهمت في جعلنا مسئولين ولكننا مواطنين أولا وأخيرا.
وأكمل "معيط"، "طول ما أنت بره تقدر تتكلم.. طول ما انت مش على كرسي المسئولية والتاريخ مش هيحاسبك فبتتكلم براحتك".
وأردف: "قبل 2011 كان الجميع يتحدث عن الملايين الذين يعيشون في القبور، ويتحدثون عن سعر السلع وازديادها، فما نحن فيه، أفضل من أدائها قبل 2011، وقتها كنت أعمل فى الوزارة، وكنا نعلم أن محطات الكهرباء تتهالك، ولكن لم يكن معنا سيولة كافية، وبعد 2011 قمنا بحل المشكلة من جذورها بوجود فائض كهربا".
وأضاف الناتج المحلي يكون عبارة عن حساب قيمة كل السلع والخدمات، مشيرا إلى أن هناك أنواعا مختلفة للديون في مصر.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالتقدم الاقتصادي في مصر، معقبا: الصندوق أكد أن مصر تنجز أكثر من المتوقع وتسير بخطوات واضحة خلال الفترة الماضية.