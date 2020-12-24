ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وضعنا الاقتصادي حاليا أفضل من 2011.. وزير المالية ينفعل على إبراهيم عيسى: كنا عايشين في قبور ..فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 03:22 ص
محمد معيط، وزير المالية
محمد معيط، وزير المالية
Advertisements
إسراء صبري
حلّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم عيسى، وشمل الحوار العديد من الأسئلة عن الوضع الاقتصادي لمصر، إضافةً إلى مشروع الإصلاح الاقتصادي، وكيف أثر على الاقتصاد المصري خلال الأزمات إيجابيا.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من السهل أن ينتقد أي شخص المسئول وهو خارج كرسي المسئولية، فالقيود وصناعة القرار كبيرة، مثل التضخم والعملة الصعبة والعجز، والحفاظ على الأمن القومي، وأمن الناس فى الشوارع، وأزمات العيش والغاز والبترول، معقبا: الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة.


وأضاف "معيط"، خلال حواره برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، ما قامت به الدولة، لم يحدث فى يوم، وما تم إصلاحه، لم يكن ليتم إصلاحه في سنوات طويلة، معقبا: سنواصل مسيرتنا في التقدم والتحسن.


وأكمل "مصر حققت نموا حقيقيا الفترة الماضية، والدليل على ذلك هو انتشال المواطنين من السكن بالقبور وحل مشكلة الكهرباء، بالإضافة إلى بناء وتشييد المدن والطرق الجديدة".


واسترسل "مصر وفرت 5 ملايين فرصة عمل، إضافةً إلى أن الاحتياطي النقدي لمصر قبل أزمة كورونا وصل إلى 46 مليار دولار، موضحا أن مصر حققت نموا حقيقيا وصل إلى كل القطاعات والمدن".


علق محمد معيط، وزير المالية، على حديث إبراهيم عيسى، قائلًا "أنا مواطن في الدولة وحاليا من أحد أعضاء الحكومة ولكن أنا مواطن زي زيك"، معقبا: الأقدار ساهمت في جعلنا مسئولين ولكننا مواطنين أولا وأخيرا.


وأكمل "معيط"، "طول ما أنت بره تقدر تتكلم.. طول ما انت مش على كرسي المسئولية والتاريخ مش هيحاسبك فبتتكلم براحتك".


وأردف: "قبل 2011 كان الجميع يتحدث عن الملايين الذين يعيشون في القبور، ويتحدثون عن سعر السلع وازديادها، فما نحن فيه، أفضل من أدائها قبل 2011، وقتها كنت أعمل فى الوزارة، وكنا نعلم أن محطات الكهرباء تتهالك، ولكن لم يكن معنا سيولة كافية، وبعد 2011 قمنا بحل المشكلة من جذورها بوجود فائض كهربا".


وأضاف الناتج المحلي يكون عبارة عن حساب قيمة كل السلع والخدمات، مشيرا إلى أن هناك أنواعا مختلفة للديون في مصر.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالتقدم الاقتصادي في مصر، معقبا: الصندوق أكد أن مصر تنجز أكثر من المتوقع وتسير بخطوات واضحة خلال الفترة الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد معيط : العملة المصرية متماسكة.. وهذا يدل على أن الاقتصاد بخير .. فيديو

الاقتصاد بخير.. وزير المالية: العملة المصرية متماسكة.. مصر حققت ثاني أفضل معدل نمو في العالم .. واستلام دفعة جديدة هذا الشهر من صندوق النقد بـ 1.6 مليار دولار

وزير المالية: الاحتياطي النقدي كان 46 مليار دولار قبل أزمة كورونا .. فيديو

إبراهيم عيسى يوجه أسئلة الشارع المصري لوزير المالية في "حديث القاهرة" الليلة

محمد معيط : وزير المالية هو رب أسرة يقع على عاتقه العديد من المسئوليات

كنا بنعيش في قبور.. وزير المالية: وضعنا الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من 2011

ترشيحاتنا

جرّبته على أفشة وحسين الشحات.. مشادة على الهواء بسبب مساج النار والثعابين

بوسترات بيج رامي تزين صالات الركاب بمطار القاهرة قبل وصوله من أمريكا

زكي عبد الفتاح بعد خسارة لوس أنجلوس نهائي الكونكاكاف: كان نفسنا نقابل الأهلي ..فيديو

حظر وإغلاق كامل.. نادر سعد: اجتماع الوزراء غدًا سيخرج بقرارات استباقية

عاجل| لحظة بلحظة.. فيديو جديد لعملية اغتيال قاسم سليماني الجنرال الإيراني الأخطر

الوباء تفشى.. وزير الصحة الأسبق يكشف موعد انتهاء الموجة الثانية لكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

مشاجرة بسبب كلب تنهي حياة أب ونجله.. تفاصيل

بفستان أحمر.. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة