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بين الناس

أهالي كفور البهايتة في الدقهلية يستغيثون من تراكم القمامة على ترعة الدندطية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالي قرية كفور البهايتة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، من حالة الإهمال والتجاهل من قبل المسئولين، بسبب تراكم القمامة والحيوانات النافقة التي أصبحت تمثل مصدر تهديد خطير لأبناء المنطقة بترعة الدندطية التي تتوسط القرية.

وتقول عبير فهمى مصلحى الجمل فى رسالة بعثت بها لخدمة شكاوى صدى البلد: إن الترعة تحولت إلي بؤرة لتجميع القمامة وإلقاء الحيوانات النافقة وأصبح هناك خليط من مياه الصرف الصحي غير معلوم المصدر بشكل دائم في الترعة ما يهدد صحة أهالي القرية بالأمراض والأوبئة حيث أنها تتوسط الكتلة السكنية بالقرية، وسبق وإن توفى أحد الأطفال بيها وسط صمت كامل من المسئولين، وفى مقدمتهم وكيل وزارة الرى الذى لجأ إليه المواطنون بالشكوى أكثر من مرة، للمطالبة بتغطية الترعة، ولكن «لا حياة لمن تنادى» .

وأضافت: "أن الترعة تقع فى وسط بيوت وعمارات سكنية، يقطنها مواطنون محرومون من العيش فى ظروف بيئية صحية، وأضاف أنه حتى فى حالة قيام أجهزة الرى بتطهير مجرى الترعة، فإن ذلك لا ينهى المشكلة، بل يؤدى إلى تفاقم مأساة الأهالى، نظرًا لقيام معدات التطهير بإلقاء المخلفات على جانبى الترعة، مما يتسبب فى زحف أعداد كبيرة من الزواحف والقوارض إلى شوارع القرية".

وناشدت المسئولين بسرعة التدخل وادراج الترعة في خطة التغطية  بالمحافظة، وتطهير الترع بصفة دائمة من المخلفات والحيوانات النافقة ، للحفاظ علي صحة المواطنين.

للتواصل من خلال الأرقام:
 
01110676778
01009296416

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