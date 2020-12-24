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رياضة

شاهد.. وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة من النيجر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، وصول بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة من النيجر بعد الفوز بهدف نظيف على سونيديب بطل النيجر ونشر تغريدة من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وكتب "شوبير"، "وصول بعثة الأهلي بسلامة الله إلى القاهرة من النيجر بعد الفوز بهدف نظيف علي سونيديب بطل النيجر". 
 
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يذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أكد أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأحمر مساء أمس، الأربعاء، على نظيره سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات عقب المباراة، "فوز مهم جدا في بداية المشوار في ظل أجواء ليست سهلة، خاصة وأن الفريق خرج من عدد التحامات ومباريات قوية".

وتابع "رحلة الطيران لم تكن سهلة لولا الطائرة الخاصة بالإضافة إلى غياب أكثر من عنصر عن الفريق الأحمر".

وواصل "اللاعبون قدموا مباراة قوية وكانوا في حالة تركيز كبيرة ولا بد من شكرهم على مستواهم فيها".

وتابع "الأهلي يغيب عنه عدد كبير من اللاعبين، إضافةً إلى إراحة علي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وبالتالي فإن الفريق الذي يملك قائمة مهمة هو من سيصل إلي أبعد مدي في البطولات".

وأوضح "سنغلق صفحة مباراة اليوم والفوز ونبدأ في النظر إلى الفترة المقبلة والمباريات التي سنخوضها".

وتابع "البطولة الإفريقية نأخذها على مراحل فدوري المجموعات الهدف فيها هو تجميع أكبر عدد من النقاط مثل مباريات الدوري، أما المباريات الأولى فالشحن المعنوي فيها يكون عاليا جدا وبالتالي فعلينا أن نكون جاهزين ومحضرين لها".

وأشاد بعضو مجلس إدارة الأهلي قائلا "محمد الدماطي قدم مجهودا كبيرا مع سفير مصر في النيجر وكان يتعامل بشكل يومي معه ولكن ظروف إصابته أبعدته نوعًا ما".

وأردف :"من يدخل النادي الأهلي يعرف بأن وارئه مهام كبيرة وأن يفكر في مصلحة المكان الذي يعمل فيه وبعدت الجزئية الفردية".

واختتم :"أي لاعب يأتي جديد إلى النادي الأهلي، يعرف جيدًا الثقافة التي يعيش فيها النادي الأحمر ومهامه الكثيرة".
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