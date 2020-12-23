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رياضة

مدرب الأهلي: حققنا المطلوب أمام سونيديب في النيجر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
اكد كيفن جونسون، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي ان الفريق حقق المطلوب منه أمام سونيديب، وفاز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالنيجر، رغم سوء أرضية الملعب.

وقال جونسون أن فريق سونيديب يضم بعض العناصر الجيدة، وكان يرغب في تحقيق مفاجأة أمام الأهلي، وهو الأمر الذي وضعه الجهاز الفني في حساباته.

وأوضح المدرب العام أن الأهلي هو الفريق المتوج بالبطولة الإفريقية، وأي فريق يلعب أمامه يرغب في تحقيق إنجاز والخروج بنتيجة إيجابية.

وأكد جونسون أن سوء أرضية الملعب حرم اللاعبين من تقديم الشكل والأداء الذي اعتادوا عليه، لكن مباراة الإياب سيكون لها حسابات مختلفة، والمهم أننا حققنا الفوز في النيجر خلال مباراة الذهاب. 

وشدد المدرب العام بالأهلي على أن الجهاز الفني منح بعض اللاعبين فرصة أكبر خلال المباراة، وفقًا لتعليمات المدير الفني، بيتسو موسيماني، الذي يحسب له الفوز اليوم في مشواره مع الفريق.

واختتم كيفن جونسون تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي الداعمة للفريق، وهي تستحق أن تسعد بفريقها وبانتصاراته محليًّا وإفريقيًّا.
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