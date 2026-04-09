استعدادًا لشم النسيم.. تكثيف حملات النظافة في مصيف بلطيم بكفر الشيخ| صور

وجه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات ورفع كفاءة أعمال النظافة العامة والتجميل بمصيف بلطيم، استعدادًا لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.

وفي هذا السياق، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استعدادات المدينة المكثفة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم، عبر تكثيف حملات النظافة والتجميل، وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وإزالة الحشائش الضارة بمحيط العمارات، وتسوية وتمهيد الشوارع الجانبية، وتهذيب النجيلة، ورفع الرمال المتطايرة والزاحفة على طريق كورنيش البحر بمنطقة الفنار، وتطهير المتنزهات لتقديم أفضل خدمة للزوار.

وقال رئيس المدينة إن التجهيزات تشمل رفع حالة الطوارئ، وصيانة المقاعد الخرسانية للجلوس، وكذلك تكثيف وضع الكراسي الجديدة والخشبية الخاصة بالجلوس بمختلف محيط الحدائق العامة بمنطقة النرجس ومنطقة السلام والميادين العامة بالزهراء والأمل.

وشدد على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين المحتفلين بشم النسيم ورواد المدينة خلال استقبال المدينة للزوار من مختلف محافظات الجمهورية والمدن المجاورة، والاستعدادات لصيف 2026م.