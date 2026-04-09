خلال 3 شهور.. إصدار 141 قرار غلق لمنشآت طبية مخالفة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ عن تحقيق إدارة العلاج الحر عددًا من الإنجازات الملحوظة خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مارس 2026، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وضبط المنظومة الطبية الخاصة.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن هذه النتائج تعكس تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية وتقديم خدمات آمنة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، مدير إدارة العلاج الحر، أن الإدارة نفذت مرورًا على 5790 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى تنفيذ حملتين تصحيحيّتين بمركزي سيدي سالم وبيلا، ما أسفر عن إصدار 141 قرار غلق، وتنفيذ 89 قرارًا منها، إلى جانب تحرير 283 محضرًا ما بين غلق وإثبات حالة.

وأضاف أن الإدارة قامت بفحص 37 شكوى، وإصدار 97 ترخيصًا لمنشآت طبية خاصة، فضلاً عن المشاركة في 27 لجنة مشتركة مع إدارات أخرى، مثل مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية وإدارة سلامة المرضى، بما يعزز التكامل داخل المنظومة الصحية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة المديرية للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل جميع المنشآت، بما يضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.

وفي ختام البيان، شدد مدير إدارة العلاج الحر على استمرار الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، حفاظًا على صحة المواطنين.