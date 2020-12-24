التصديري للصناعات الكيماوية يسعى لإقامة مركز تجاري دائم لمنتجات القطاع بالسودان

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس يسعى خلال الفترة المقبلة لإقامة مركز تجاري دائم لمنتجات القطاع بالسودان.

وبلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة للسودان نحو 149.58 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2020، لتمثل نحو 4% من إجمالي صادرات القطاع.

وطالب بمساعدة المجلس من خلال مكتب التمثيل بالخرطوم في الحصول على مساحة 3 آلاف متر لإقامة المركز، من أجل استعادة حجم صادرات القطاع لهذا السوق الهام.

وأشار أبو المكارم إلى صعوبة المشاركة في معرض الخرطوم الدولي الذي يعقد في يناير المقبل، نظرا لسوء الاوضاع مع انتشار الموجة الثانية لكورونا، فضلا عن ضيق الوقت، منوها بأنه من الأفضل تواجد ساحة عرض دائمة للمنتجات لتعزيز مبدأ البضاعة الحاضرة مثلما كان يحدث في المركز السابق.

وعلى جانب آخر أكد أن القطاع برغم من تراجع صادراته بنسبة 11% خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلا أن القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات المصدرة ويمثل حوالي 19% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال تلك الفترة والتي بلغت 21.558 مليار دولار.

من جانبه أشار وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس، إلى تراجع عدد الشحنات المصدرة بالقطاع بنسبة 9% خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2020” ليبلغ 23.639 ألف شحنة في مقابل 25.891 ألف شحنة خلال نفس الفترة من2019.

وأظهر التقرير الشهري للمجلس، استحواذ 10 شركات على 38% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 1.568 مليار دولار من خلال تصدير 1468 شحنة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري، يأتي على رأسها اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية بنسبة 5% وبقيمة 214.855 مليون دولار، تليها شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة 195.339 مليون دولار.

وبلغت صادرات الشركة المصرية للأسمدة نحو 188.594 مليون دولار، والمصرية الهندية لإنتاج البولي استر بنسبة154.215 مليون دولار، والمصرية لإنتاج البروبلين والبولي نحو 149.333 مليون دولار، والمصرية ميثانيكس لإنتاج الميثانول بقيمة 145.812 مليون دولار.

سجلت صادرات شركة تي سي اي سنمار نحو 141.636 مليون دولار، والمصرية لإنتاج الايتليين ومشتقاته نحو 134.228 مليون دولار، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة نحو 128.962 مليون دولار، وبروكتر وجامبل مصر نحو 115.188 مليون دولار.