العفريت على الرف.. أم تصاب بصدمة بعد إعداد مفاجأة لابنتها في عيد الميلاد.. شاهد

بنتائج عكسية مدهشة ومرهقة في ذات الوقت لما فعلته اعتقادًا منها بأنها فكرة رائعة وستسعد طفلتها.

أصيبت أم بالصدمة بعد إعداد مفاجأة لابنتها الصغيرة بمناسبة قرب أعياد الميلا د، لتفاجأ









ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية، حزنت الأم إلى حد كبير بسبب المزحة الشهيرة والمكلفة "العفريت على الرف" « Elf on the Shelf»، والتي تصنع فيها الثلج في غرفة نومها.











ورغم مزحتها الحسنة النية، أصبحت الأم تواجه مهمة صعبة في تنظيف غرفة ابنتها بسبب الثلج المتناثر في كل مكان في أرضية الغرفة، والتي لم تفكر فيها قبل إحداث الفوضى العارمة.























اعتقدنا أنها فكرة رائعة أن تجعل الكرات الصغيرة التي تجدها في أكياس الفاصوليا في غرف أبنائنا، وضعت 2.5 كيس في الداخل وما زلت أضع، حتي أصبت بالصدمة من الكمية والفوضي التي أحدثتها». نشرت الأم على موقع فيسبوك تطلب المساعدة من الأمهات الآخريا ت، قائلةً: «





وتابعت الأم المصدومة: «لدى أي منكم أي منكم أي اقتراحات حول طريقة يمكنني من خلالها ترتيب هذا الأمر بسرعة وكفاءة، علمًا أني لست متأكدًة مما إذا كان الأمر سيمر على ما يرام أم لا».









وبينما أحبت بعض الأمهات فكرتها، قالت أخريات إنهن تعرضن لانسكاب أكياس الحبوب من قبل مشاركين صور لهن، وقالت احداهن: « ابنتي الصغيرة أفرغت كيس فول في جميع أنحاء غرفة نومها»، « استغرق مني الأمر ساعات للتنظيف وما زلت أجد الفول بعدها بعام».







