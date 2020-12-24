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منوعات

العفريت على الرف.. أم تصاب بصدمة بعد إعداد مفاجأة لابنتها في عيد الميلاد.. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
أم تصاب بالصدمة بعد
أم تصاب بالصدمة بعد إعداد مفأجأة لابنتها
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يارا زكريا
أصيبت أم بالصدمة بعد إعداد مفاجأة لابنتها الصغيرة بمناسبة قرب أعياد الميلاد، لتفاجأ بنتائج عكسية مدهشة ومرهقة في ذات الوقت لما فعلته اعتقادًا منها بأنها فكرة رائعة وستسعد طفلتها.


ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية، حزنت الأم إلى حد كبير بسبب المزحة الشهيرة والمكلفة "العفريت على الرف" «Elf on the Shelf»، والتي تصنع فيها الثلج في غرفة نومها.


ورغم مزحتها الحسنة النية، أصبحت الأم تواجه مهمة صعبة في تنظيف غرفة ابنتها بسبب الثلج المتناثر في كل مكان في أرضية الغرفة، والتي لم تفكر فيها قبل إحداث الفوضى العارمة.





نشرت الأم على موقع فيسبوك تطلب المساعدة من الأمهات الآخريات، قائلةً: «اعتقدنا أنها فكرة رائعة أن تجعل الكرات الصغيرة التي تجدها في أكياس الفاصوليا في غرف أبنائنا، وضعت 2.5 كيس في الداخل وما زلت أضع، حتي أصبت بالصدمة من الكمية والفوضي التي أحدثتها».
 

وتابعت الأم المصدومة: «لدى أي منكم أي منكم أي اقتراحات حول طريقة يمكنني من خلالها ترتيب هذا الأمر بسرعة وكفاءة، علمًا أني لست متأكدًة مما إذا كان الأمر سيمر على ما يرام أم لا».


وبينما أحبت بعض الأمهات فكرتها، قالت أخريات إنهن تعرضن لانسكاب أكياس الحبوب من قبل مشاركين صور لهن، وقالت احداهن: «ابنتي الصغيرة أفرغت كيس فول في جميع أنحاء غرفة نومها»، «استغرق مني الأمر ساعات للتنظيف وما زلت أجد الفول بعدها بعام».


وعلقت ثالثة: «فقط لكي تعرف، أفرغ أطفالي أحد هؤلاء قبل عام، وما زلت أجدهم، وقد انتقلنا إلى المنزل منذ ذلك الحين»، وأكملت رابعة: «لقد كسرت هوفر هنري وهو يرفع هذه الأشياء! لقد دخلوا في المكنسة الكهربائية»، وأردفت خامسة: «واو، لم أستطع أن يقتلني الوسواس القهري، هل أنت بخير؟ أعتقد أنك بحاجة إلى مساعدة أكثر بقليل من مجرد توضيحها». 
العفريت على الرف.. أم تصاب بصدمة بعد إعداد مفاجأة لابنتها في عيد الميلاد.. شاهد
العفريت على الرف.. أم تصاب بصدمة بعد إعداد مفاجأة لابنتها في عيد الميلاد.. شاهد
العفريت على الرف.. أم تصاب بصدمة بعد إعداد مفاجأة لابنتها في عيد الميلاد.. شاهد
العفريت على الرف.. أم تصاب بصدمة بعد إعداد مفاجأة لابنتها في عيد الميلاد.. شاهد
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