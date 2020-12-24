مراكز متقدمة بشمال سيناء في ملتقى المحافظات الحدودية

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، في ملتقى المحافظات الحدودية، تحت إشراف كليب راشد مدير عام المديرية بمحافظة شمال سيناء ، ومحمد الحافظ الخليلي مدير ادارة الرياضة.
فاز فريق الكرة الطائرة جلوس للرجال بنادي شباب المعاقين محافظة شمال سيناء بالمركز الثالث في ملتقي المحافظات الحدودية.
وقد ضم أعضاء الفريق الأبطال الكابتن إيهاب جبر، والكابتن أمين جوده، والكابتن احمد حماده حجاب والكابتن محمد الأزعر، والكابتن محمد امين ،والكابتن هاني دسوقي، والكابتن أحمد البراوي، والكابتن محمد المطري، والكابتن محمد عبدالعال، والكابتن حسين علي الطنجير.
وقال حسن صالح رئيس مجلس ادارة نادي المعاقين في محافظة شمال سيناء ، ان بطولة الجمهورية لتنس الطاولة اسفرت عن تتويج البطلة سماح عبد العزيز حسن بالمركز الاول وحصولها علي الميدالية الذهبية ، وحصول البطلة رحاب صابر سالم علي الميدالية الفضية احتلالها " مركز ثانى" ، كماحصلت البطلة سميرة ابراهيم عابد علي الميدالية البرونزية لاحتالها "مركز ثالث" ، كما حصلت البطلة نوال ممدوح حسن علي الميدالية البرونزية "مركز ثالث" ، وحصول الناشئ البطل عبد الهادى رجب عبدالهادى الميدالية البرونزية مركز ثالث للناشين.
وقد ضم الجهاز الفني لتدريب اللاعبين طه دردير المدير الفنى ، والمدرب المساعد عبدالرحمن الليثى.
فاز فريق الكرة الطائرة جلوس للرجال بنادي شباب المعاقين محافظة شمال سيناء بالمركز الثالث في ملتقي المحافظات الحدودية.
وقد ضم أعضاء الفريق الأبطال الكابتن إيهاب جبر، والكابتن أمين جوده، والكابتن احمد حماده حجاب والكابتن محمد الأزعر، والكابتن محمد امين ،والكابتن هاني دسوقي، والكابتن أحمد البراوي، والكابتن محمد المطري، والكابتن محمد عبدالعال، والكابتن حسين علي الطنجير.
وقال حسن صالح رئيس مجلس ادارة نادي المعاقين في محافظة شمال سيناء ، ان بطولة الجمهورية لتنس الطاولة اسفرت عن تتويج البطلة سماح عبد العزيز حسن بالمركز الاول وحصولها علي الميدالية الذهبية ، وحصول البطلة رحاب صابر سالم علي الميدالية الفضية احتلالها " مركز ثانى" ، كماحصلت البطلة سميرة ابراهيم عابد علي الميدالية البرونزية لاحتالها "مركز ثالث" ، كما حصلت البطلة نوال ممدوح حسن علي الميدالية البرونزية "مركز ثالث" ، وحصول الناشئ البطل عبد الهادى رجب عبدالهادى الميدالية البرونزية مركز ثالث للناشين.
وقد ضم الجهاز الفني لتدريب اللاعبين طه دردير المدير الفنى ، والمدرب المساعد عبدالرحمن الليثى.