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حوادث

يستقطب الزبائن عبر الإنترنت.. ضبط مقاول يدير شبكة دعارة بمدينة نصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
ضبط شبكة دعاره
ضبط شبكة دعاره
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كتب محمد صبري
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، تمكن رجال الأمن من ضبط مقاول يدير شبكة دعارة يستقطب راغبي المتعه عبر الانترنت .

 فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط صاحب شركة مقاولات "له معلومات جنائية" ، وسيدتان بدائرة قسم ثان مدينة نصر ، وذلك حال قيام الأول بتسهيل وإستغلال السيدتان فى نشاطه الآثم، وضبط بحوزته (مسدس صوت – عدد من طلقات الصوت - 2هاتف محمول "يحوى أحدهما على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم".

 وبمواجهة المتهم الأول وإحدى السيدتين أقرا بقيامهما بالترويح للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية.

 وبمواجهة الثالثة أقرت بقيام المتهم الأول والثانية بإستغلالها فى الأعمال المنافية للآداب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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