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ثقافة

أمسية شعرية ومحاضرات أونلاين بـ ثقافة القليوبية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، أمسية أدبية بعنوان "نحو إبداع يقاوم المسخ" أدار اللقاء محفوظ فودة، وأكد على أهمية صناعة الإبداع الغير هش في مواجهة المسخ والتشوه الهادف لإزاحة الجيد من الإبداع، بينما تحدث فؤاد مرسي عن أهمية صناعة الرؤية لدي الشباب من الأدباء وكيفية توظيف اللغة وبناء الوعي، كما أقيمت أمسية شعرية تم خلالها إلقاء مجموعة من القصائد للشعراء أعضاء وضيوف النادي، استهلت بقصيدة "رياحها سلوى الاشتياق" لإسلام شمس الدين، ثم قصيدة "جدي" لرنا كمال، وقصيدة "وحدتي" لغادة طلعت، وختامًا قصة بعنوان "ماذا لو" لإيمان الطوخي، بجانب ورشة عمل أشكال فنية باستخدام الورق المقوى "كارتون".

وعقد ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "أهمية الوقت" تحدثت مسؤولة النشاط عن أن الوقت يلعب دورًا مهمًا في جميع نواحي الحياة؛ فهو يساعد على تنظيم وهيكلة جميع الأنشطة اليومية، كالعمل، والإنتاج، والراحة، وإنجاز الأعمال المعيشية المختلفة، كما يعزّز الدقة في حياة الأفراد، حيث يحرص جميع أفراد المجتمع على الالتزام بالدقة في المواعيد في جميع نواحي الحياة، بهدف الحصول على حياة أفضل، ويمكن تنظيم وإدارة الوقت بفعالية عن طريق إنشاء خطة يومية بالمهام المطلوبة في اليوم التالي، وتحديد وقت معين لكل مهمّة وإعطاء الأولوية في التنفيذ للأشياء المهمة فالأقل أهمية.
 
نفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة بنها ورشة رسم بقسم الفنون التشكيلية، بينما واصل نادي المرأة بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة تعليم كروشية وتريكو.

في إطار النشاط أونلاين، قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة للتعريف بالهاكر وكيفية حماية حسابك الشخصي من الإختراق، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة محاضرة للحديث عن ذوي الاحتياجات الخاصة تم خلالها التعريف بهم مع ذكر لنموذجين حققا نجاحات كبيرة من ذوي الإعاقة.
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