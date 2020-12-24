تشعر بالتورم وعدم الراحة.. احترس أنت تعاني من احتباس الماء فى الجسم





يحدث احتباس الماء أو السوائل عند وجود مشكلة واحدة أو أكثر من آليات الجسم للحفاظ على مستويات السوائل، الأعراض الرئيسية هي التورم وعدم الراحة.

يساعد نظام الدورة الدموية والكلى والجهاز الليمفاوي والعوامل الهرمونية وأنظمة الجسم الأخرى في الحفاظ على مستويات السوائل الصحة ،إذا ظهرت مشكلة في واحد أو أكثر من هذه الأنظمة ، يمكن أن يحدث احتباس السوائل - المعروف أيضًا باسم الوذمة وفقا لما نشره موقع mediacl news today.

يمكن أن تؤثر الوذمة على أي منطقة من الجسم، يحدثهذا لأسباب متنوعة.





الأعراض لاحتباس الماء فى الجسم

قد يعاني الشخص المصاب باحتباس السوائل من تيبس في المفاصل وتغيرات في لون الجلد وتورم.

تعتمد أعراض احتباس السوائل على المنطقة المصابة. تشمل المناطق الشائعة أسفل الساقين واليدين والبطن والصدر.

تشمل الأعراض في الأطراف والقدمين واليدين ما يلي :

تورم

تغيرات في لون البشرة

جلد لامع أو منتفخ

مناطق الجلد التي تظل مسدودة عند الضغط عليها بإصبع ، والمعروفة باسم وذمة التأليب

الأوجاع والحنان في الأطراف

تصلب في المفاصل

زيادة الوزن

يمكن أن يؤثر احتباس السوائل أيضًا على المناطق التالية:

الدماغ

يُعرف أيضًا باسم استسقاء الرأس ، ويمكن أن يتسبب احتباس السوائل في الدماغ في ظهور أعراض تشمل القيء وعدم وضوح الرؤية والصداع وصعوبة التوازن. هذا يمكن أن يهدد الحياة.

الرئتين

يمكن أن تشير السوائل الزائدة في الرئتين أو الوذمة الرئوية إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب أو الجهاز التنفسي. تشمل الأعراض صعوبة التنفس والسعال وألم الصدر والضعف ، حيث يمكن أن تؤثر على قدرة الرئتين على إمداد الجسم بالأكسجين.