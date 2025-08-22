الوادي الجديد تبحث إنشاء منصة إلكترونية للمواقع السياحية

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذي لشركة إيزري شمال أفريقيا، وذلك لبحث إنشاء وإطلاق منصة إلكترونية لعرض وترويج المواقع السياحية والأثرية والحرف اليدوية بالمحافظة، بحضور الدكتورة غادة عطاالله ممثل هيئة الاستشعار عن بُعد، والدكتورة علياء الساداتي التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، محمد إبراهيم مدير عام السياحة والآثار بالمحافظة.

وأوضحت نائب المحافظ، أن مشروع المنصة استكمالًا للتعاون المشترك بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وهيئة الاستشعار عن بُعد؛ في إطار خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وفتح آفاق جديدة لاستثمار الإمكانات والمقومات السياحية والبيئة المتاحة، بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة على خريطة السياحة المحلية والعالمية.