الأسبوع الأول من العام الجديد.. بداية الاختبارات العملية بزراعة عين شمس

أكد الدكتور "أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عن شمس ، علي أستمرار الدراسة بالكلية الى نهاية شهر ديسمبر ذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلي للجامعات ، وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة علي كافة الطلاب والعاملين وأعضاء هئية التدريس للحفاظ علي صحتهم والحد من إنتشار العدوى بينهم





وأوضح " جلال " خلال تصريحاتة لموقع " صدى البلد " أن الإختبارات العملية بالكلية تبدأ الأسبوع الأول من يناير داخل المعامل والقاعات الخاصة بالكلية ، لافتًا الى تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة أثناء أداء الإمتحانات وذلك للحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب.





وشدد عميد زراعة عين شمس علي أرتداء الطلاب للكمامة أثناء وجودهم داخل الحرم الجامعي وقاعة الإختبار حتي لا يتم إتخاذ أي إجراء قانوني ضد المخالفين.





وقال الدكتور أحمد جلال عميد الكلية في تصريحات سابقة له، إن العملية التعليمية تسير وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.



