عودة الجماهير.. برلماني يكشف الملفات التى ستناقشها لجنة الشباب والرياضة

قال النائب محمود حسين عضو مجلس النواب وعضو القائمة الوطنية لشمال ووسط الدلتا، أنه سجل رغبة اول الإنضمام للجنة الشباب والرياضة، ثم لجنة التعليم والبحث العلمي رغبة ثانية، والرغبة الثالثة اللجنة الاقتصادية.





واضاف حسين فى تصريحات له علي هامش إستخراج كارنية العضوية لبرلمان 2012 ، أن أهم الملفات التى سيهتم بمناقشتها فى لجنة الشباب والرياضة هو ملف عودة الجماهير ، الاستثمار فى المجال الرياضي ، الاعداد للاولمبياد .





توحيد القياس للملاعب والصيانه للمنشأت الرياضية وسيتم معالجتها من خلال هيئة الابنية الرياضية لافتا أنه الترشح على أي منصب باللجنة مازال متروك الان حيث أنه يوجد التزام حزبي.





وحول رأية فى برلمان 2021 ، قال النائب محمود حسين، إن القائمة الوطنية شارك فيها 13 حزب سياسي وهذا يؤكد على التعددية الحزبية تحت قبة البرلمان ، وسيكون تمثيل مشرف لجميع الاطياف السياسية وتنوع حزبي وسياسي وأيضا هناك تمثيل مشرف المرأة تحت قبة البرلمان وهذا يؤكد أن هناك تنوع سيصب فى صالح البرلمان والشارع المصري .









و تضم القائمة ٨٤ نائبا، حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية و يأتي ذلك وسط اجراءات احترازية مشددة يتبعها المجلس لمواجهة فيروس كورونا.





و فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب.





وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.