الخشت: الانتخابات الطلابية اتسمت بروح التعاون وخلت من الصراعات هذا العام

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رؤساء اتحادات الكليات بجامعة القاهرة ، واشار الى الانتخابات اثبت ان هناك رقى وديمقراطية بين الطلاب وانه ليس يوجد فرق بين جنسية الطلاب او اللون .





كما اكد على ان الانتخابات الطلابية هذا العام كانت مبنية على التعاون والمحبة ولا يوجد اي صراعات بين الطلاب .





وبدأت منذ قليل ، فاعليات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.





وكانت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، قد أعلنت أمس ، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية اليوم الخميس ، بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.



