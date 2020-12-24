الخشت: الانتخابات الطلابية اتسمت بروح التعاون وخلت من الصراعات هذا العام

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رؤساء اتحادات الكليات بجامعة القاهرة ، واشار الى الانتخابات اثبت ان هناك رقى وديمقراطية بين الطلاب وانه ليس يوجد فرق بين جنسية الطلاب او اللون .
كما اكد على ان الانتخابات الطلابية هذا العام كانت مبنية على التعاون والمحبة ولا يوجد اي صراعات بين الطلاب .
وبدأت منذ قليل ، فاعليات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.
وكانت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، قد أعلنت أمس ، أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية اليوم الخميس ، بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية بالجامعات يوم 10 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.
وأوضح مسؤل لـ"صدى البلد" أن الجدول الزمني للانتخابات سيكون كالتالي:
- يوم 10 ديسمبر استقبال راغبي الترشح
- الإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يوم 13 ديسمبر.
- تلقي الطعون على الكشوف يوم 14 ديسمبر
- فحص الطعون يوم 15 ديسمبر.
- الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16 ديسمبر.
- 17 ديسمبر انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالجامعات.
- بدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، يوم 20 ديسمبر.
- إجراء جولة الإعادة 21 ديسمبر.
- بدء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22 ديسمبر.
- يوم 23 ديسمبر انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.
- اختتام الماراثون الانتخابي يوم 24 ديسمبر بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة، ونائبه.