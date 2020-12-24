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رياضة

هاني أبو ريدة ينعى رئيس نادي الزمالك: اللهم اغفر له وألهم أهله ومحبيه الصبر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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منار نور
نعى هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري السابق ، المستشار أحمد بكري في وفاته صباح اليوم بعد صراع مع كورونا 

وغرد هاني أبو ريدة عبر تويتر : " إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة المستشار أحمد البكري رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك اللهم اغفر له وارحمه وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفى صباح اليوم، الخميس، المستشار أحمد البكري، رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك، بعد صراع مع فيروس كورونا " . 

وكان المستشار البكري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، دخل العناية المركزة أكثر من مرة للعلاج من فيروس كورونا بمستشفى العزل بالعجوزة.


وتولى البكري رئاسة الزمالك بقرار من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة عقب قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة النادي المنتخب برئاسة المستشار مرتضى منصور بعد إحالة المخالفات المالية التى رصدها تقرير لجان التفتيش لنيابة الأموال العامة.


وتولت اللجنة القضائية المكلفة من ثلاثة مستشارين برئاسة أحمد البكري وعضوية المستشار هشام إبراهيم والمستشار محمد عطية قبل أن يستقيل ويتم تعيين المستشار عماد عبد العزيز بديلا له لأمور الإدارة فى الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى مخالفات المجلس المنتخب أو انتهاء مدة مجلس الإدارة القانونية والدعوة لجمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد
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