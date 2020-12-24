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محافظات

من بينها 3.5 فدان.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:15 م
حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة التعديات
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أحمد بسيوني
شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء من تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مشددًا على إزالة أية مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندري، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، شن حي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي ،حملة إزالة فورية لإسترداد أراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة ،من ازالة تعديات عبارة عن بناء أسوار علي عدد ٣ قطع أراضي أملاك دولة علي مساحة ٣.٥ فدان بمنطقة أرض المحجر بعبد القادر بجوار مساكن مبارك أ، وكذلك تنفيذ إزالة فورية في المهد لتعديات عبارة عن بناء بسقف حديدي ( جمالون) علي أرض أملاك دولة بمساحة ٢٠٠٠ م٢ بمنطقة ارض المحجر.

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وأكد محافظ الإسكندرية علي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط وفرض القانون .

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

من بينها 3.5 فدان.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية
من بينها 3.5 فدان.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية
من بينها 3.5 فدان.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية
من بينها 3.5 فدان.. حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في الإسكندرية
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