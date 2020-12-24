تبطين ترعة الأخيوة بطول 4 آلاف متر بتكلفة 17 مليون جنيه بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تأهيل وتبطين ترعة الأخيوة بطول ٤ الاف و٦٢٥ مترا طوليا وبتكلفة ١٧ مليونا و٢٨٤ الف جنيه بمركز ومدينة الحسينية.

وأشار المحافظ إلي أن الدولة وضعت خطة لتأهيل وتدبيش وتبطين وتغطية الترع والمصارف بجميع محافظات الجمهورية ، وذلك لترشيد الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المحدد وبالكميات الكافية.





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ومن جانبه قام المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسماكين الغرب بالمرور الميداني للاطمئنان علي نسب تنفيذ اعمال إعادة تأهيل و تبطين ترعة الأخيوة بطول ٤الاف و٦٢٥ مترا طوليا وبتكلفة ١٧ مليونا و٢٨٤ الف جنيه موضحًا انه تم جار اعمال تبطين ترعه الاخيوه بالكيلو ١٤ وصولًا لنهاية ترعه عزبة الست هوى ، وذلك تحت اشراف الاداره العامة لرى شرق الشرقية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لتعظيم الاستفادة من الموارد المائيه وترشيد الماء وحل مشاكل ضعف توصيل المياه بنهايات الترع لتحقيق عدالة توزيع المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية مما تحقق زيادة في الإنتاج الزراعي للمحاصيل ، مؤكدًا التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تقف حائلًا أمام استكمال الأعمال بالمشروع ، حتى يتم الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد مما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وتعمل على خلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد لمساهمتها عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي.

كما أشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها مؤكدًا ان الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط في الحياة الاقتصادية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة تعدد وتنوع أنشطة الفرع في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية و القانونية ومعالجتها للقضايا و الظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون و التنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة من الجمعيات الأهلية – جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر – المديريات الخدمية و المراكز و المدن – النقابات المهنية – الهيئة العامة لمحو الأمية – المجلس القومي للسكان ، مشيرة إلى أن الفرع استطاع في الفترة من يناير 2020 حتى ديسمبر 2020 أن يحقق تقدمًا ملموسًا للمرأة لتمكينها سياسيًا إيمانا بأهمية دورها في الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة لتحقيق الأمن و الاستقرار للمجتمع ، فقد قام الفرع بتنفيذ حملة ( صوتك لمصر بكرة ) وتنظيم 14 ندوة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة في ( انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب ) التي شهدتها البلاد مؤخرًا بحضور و مشاركة ( 636 ) سيدة و رجلا ، كما تم تنفيذ حملة لطرق الأبواب بالقرى و الكفور استهدفت توعية (591875 ) سيدة و رجلا للنزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية لتمكين المرأة من المشاركة وممارسة حقوقها السياسية وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة أن المجلس استطاع أن يمكن المرأة اقتصاديًا وذلك من خلال تمويل 4015 مشروعا للسيدات بإجمالي 88 مليونا و300 ألف جنيه، وتنظيم 28 معرضا لمنتجات نوادي المرأة من مشغولات يدوية وإكسسوارات ومنتجات جلدية وتطريز وكروشيه وتريكو وصناعات غذائية بسيطة، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والشباب والرياضة وجمعية رجال الأعمال.