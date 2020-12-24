ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بشأن أعياد الميلاد.. قرار عاجل من مجلس الوزراء الكويتي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:25 م
الكويت
الكويت
Advertisements
محمود نوفل
أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بإغلاق جميع دور العبادة المسيحية في البلاد خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد وكذلك منع التجمعات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن قرار مجلس الوزراء  بإغلاق دور العبادة المسيحية ومنع التجمعات خلال الاحتفال بالأعياد الدينية في الأماكن العامة اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 24/12/2020 وحتى  الأحد  10/1/2021 وذلك للحد من انتشار ڤيروس كورونا.

كما كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية بتنفيذ القرار. 


وكانت الكويت شهدت صباح اليوم انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث أكد رئيس الوزراء الكويتي على أن لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر آمن ومعتمد من الجهات العلمية. 

فيما دعا إلى الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، ومراعاة الإجراءات الصحية اللازمة، للعبور من أزمة وباء كورونا المستجد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إلغاء مهرجان ديوالي.. كورونا يهدد أعياد الكريسماس.. صور

مجلس الوزراء ينفي فرض حظر تجوال في الكويت قبل انتخابات مجلس الأمة

منظمة الصحة العالمية تدعو لعدم التجمع الموسع بأعياد الميلاد

الكويت تعلن انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا.. اليوم

وزير الصحة الكويتي يتلقى لقاح كورونا.. صورة

بكامل عتادها.. وزير الداخلية الكويتي يأمر بنشر قوات خاصة في المولات بدءا من الليلة

ترشيحاتنا

خالد الغندور يوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب

الخطيب على رأس وفد الأهلى فى جنازة رئيس نادي الزمالك.. وتأجيل اجتماع المجلس

بعد شائعات ارتباطها بطارق العريان.. 10 صور لـ نيكول سعفان تثير الجدل

رئيس الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة يشاركون في تشييع جثمان رئيس الزمالك.. صور

3 نساء مع طارق العريان.. من هن وما علاقتهن بأصالة؟ القصة الكاملة

مصنع «300 حربي» يعلن إنتاج أول رشاش مصري 100%

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار غير متوقعة لاستخدام مكواة فرد الشعر

دراسة حديثة.. الإصابة بفيروس كورونا قد تمنع العدوى مرة أخرى

سبب طلاق أصالة .. من هي نيكول سعفان حبيبة طارق العريان؟