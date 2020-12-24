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رياضة

اللجنة الأولمبية تنعي رئيس نادي الزمالك

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:49 م
أحمد البكري
أحمد البكري
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ملك موسى
نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المستشار أحمد البكري الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بأحد المستشفيات مُتأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.


وقالت اللجنة الأولمبية في بيان رسمي:ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب ، ببالغ الحزن  المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الرياضي ، ويتقدم مجلس اللجنة بخالص العزاء لإدارة القلعة البيضاء وأعضائها وجماهيرها في الفقيد ، ويدعو الله أن يتفقد الراحل برحمته الواسعة وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان" . 

ويؤكد مجلس الأولمبية أن الفقيد كان عاشقا للرياضة ولناديه ، ولم يتردد في قبول مهمة قيادة اللجنة المؤقتة في ظروف صعبة وحرجة تعكس مدى حبه وعشقه لنادي الزمالك. 


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