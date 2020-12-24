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رياضة

إسلام قرطام: لقب مستر أولمبيا مصري 100%

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 05:20 م
بيج رامي
بيج رامي
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مجدي سلامة
أكد اسلام قرطام مؤسس شركة كوسكواد المسئولة عن رعاية بيج رامي أن الشركة بدات بـ 5 لاعبين فقط، واستطاعت الحصول على 15 كارت احتراف. 

وتابع أن بطولة مستر أولمبيا التى توج بها البطل العالمى بيج رامى اهم ما فيها ان اللقب مصري 100%.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا لتكريم البطل العالمى بيج رامى تحت حضور د.  اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتوج نجم كمال الأجسام المصري، "بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى فى العالم.

وحرصت عائلة البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بـ " بيج رامي " على استقباله في مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه اللاعب بفوزه بذهبية مستر أولمبيا لأول مرة في تاريخ كمال الأجسام المصري.

وأبدى محمد السبيعي شقيق البطل العالمي بيج رامي سعادته بتتويج شقيقه بذهبية مستر أوليمبيا، مؤكدًا أن ما تحقق إنجازا كبيرا يضاف إلى الرياضة المصرية. 

وقال السبيعي لصدى البلد أنه حرص مع أفراد أسرته على التواجد بمطار القاهرة لاستقبال البطل العالمي مع الجماهير الغفيرة لتهنئته على هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن شقيقه سعى من البداية لتحقيق الألقاب وأنه تعرض لفترة صعبة بعد إصابته بفيروس كورونا. 

وأشار إلى أن شقيقه البطل المصري يتمتع بالإرادة والإصرار، وهو ما ساعده على الوصول إلى هدف حصوله على مستر أوليمبيا في كمال الأجسام وذلك بعد دخوله العديد من المسابقات الدولية ولكنه نجح بالنهاية في حصد المركز الأول.
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