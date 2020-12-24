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طريقة عمل فطيرة الراعي.. خطوة بخطوة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:17 م
طريقة عمل فطيرة الراعي
طريقة عمل فطيرة الراعي
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول وجبة خفيفة ومميزة على العشاء، كما تحرص كثير من السيدات على التنوع في إعداد الأطعمة، وخصوصا الأطفال.

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل فطيرة الراعي للشيف أميرة شنب

مقادير فطيرة الراعي
بصل مفروم 
جزر  مسلوق
ذرة حلوة 
بسلة  مسلوقة
بطاطس مهروسة 
زبدة 
1 ملعقة زيت
مرقة 
ملح 
فلفل أسود 
كريمة 
بقسماط 
جبن مشكلة 

طريقة تحضير فطيرة الراعي
* يشوح البصل في الزبدة على النار مع إضافة الملح و الفلفل

* تضاف البسلة و الجزر والذرة مع التقليب

* يدهن قالب بايركس بالزبد ثم يرش بالبقسماط

* تخلط البطاطس مع الملح والفلفل، الكريمة، والقليل من الزبدة المذابة

* تضاف طبقة من الخضراوات ثم طبقة أخرى من البطاطس

* تخلط ملعقة زيت مع الزبدة المتبقية والبقسماط المطحون ثم يضاف لوجه القالب

* تضاف الجبن على الوجه

* تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه
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