قدمت الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لعمل فطيرة الراعي بمذاق لا يقاوم.
مقادير فطيرة الراعي
بصل مفروم
جزر مسلوق
ذرة حلوة
بسلة مسلوقة
بطاطس مهروسة
زبدة
1 ملعقة زيت
مرقة
ملح
فلفل أسود
كريمة
بقسماط
جبن مشكلة.
طريقة تحضير فطيرة الراعي
* يشوح البصل في الزبدة على النار مع إضافة الملح و الفلفل
* تضاف البسلة و الجزر والذرة مع التقليب
* يدهن قالب بايركس بالزبد ثم يرش بالبقسماط
* تخلط البطاطس مع الملح والفلفل، الكريمة، والقليل من الزبدة المذابة
* تضاف طبقة من الخضراوات ثم طبقة أخرى من البطاطس
* تخلط ملعقة زيت مع الزبدة المتبقية والبقسماط المطحون ثم يضاف لوجه القالب
* تضاف الجبن على الوجه
* تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه