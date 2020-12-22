قدمت الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لعمل فطيرة الراعي بمذاق لا يقاوم.

مقادير فطيرة الراعي

بصل مفروم

جزر مسلوق

ذرة حلوة

بسلة مسلوقة

بطاطس مهروسة

زبدة

1 ملعقة زيت

مرقة

ملح

فلفل أسود

كريمة

بقسماط

جبن مشكلة.

طريقة تحضير فطيرة الراعي

* يشوح البصل في الزبدة على النار مع إضافة الملح و الفلفل

* تضاف البسلة و الجزر والذرة مع التقليب

* يدهن قالب بايركس بالزبد ثم يرش بالبقسماط

* تخلط البطاطس مع الملح والفلفل، الكريمة، والقليل من الزبدة المذابة

* تضاف طبقة من الخضراوات ثم طبقة أخرى من البطاطس

* تخلط ملعقة زيت مع الزبدة المتبقية والبقسماط المطحون ثم يضاف لوجه القالب

* تضاف الجبن على الوجه

* تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه

