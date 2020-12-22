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مرأة

طريقة جديدة لعمل فطيرة الراعي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:04 ص
أسماء عبد الحفيظ

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة جديدة لعمل فطيرة الراعي بمذاق لا يقاوم. 

مقادير فطيرة الراعي

بصل مفروم
جزر  مسلوق
ذرة حلوة
بسلة  مسلوقة
بطاطس مهروسة
زبدة
1 ملعقة زيت
مرقة
ملح
فلفل أسود
كريمة
بقسماط
جبن مشكلة.

طريقة تحضير فطيرة الراعي

* يشوح البصل في الزبدة على النار مع إضافة الملح و الفلفل

* تضاف البسلة و الجزر والذرة مع التقليب

* يدهن قالب بايركس بالزبد ثم يرش بالبقسماط

* تخلط البطاطس مع الملح والفلفل، الكريمة، والقليل من الزبدة المذابة

* تضاف طبقة من الخضراوات ثم طبقة أخرى من البطاطس

* تخلط ملعقة زيت مع الزبدة المتبقية والبقسماط المطحون ثم يضاف لوجه القالب

* تضاف الجبن على الوجه

* تخبز في الفرن حتى يحمر الوجه

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