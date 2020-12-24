سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في شمال سيناء





كما تراجع عدد المواطنين في الأسواق التجارية مما ادي الي تراجع عمليات البيع والشراء ورواج فى مبيعات مكونات ، كما زادت عملية شراء مكونات المشروبات الساخنة من محلات العطارة فى مدينة العريش لمواجهة برودة الجو .





وقد قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.





وأشار المحافظ، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية، لمتابعة الظروف الجوية وموقف





أكد المحافظ، على جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.



وجه المحافظ، مجالس المدن بتطهير غرف تصريف ألامطار على مستوى المحافظة والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه فى أماكن تجمعات المياه الغير موجود بها غرف تصريف امطار، مع التاكد من جاهزية هذه الطلمبات.





شدد المحافظ، على أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.





وقد وجه اللواء المحافظ، إدارة مرور شمال سيناء بتوفير طرق بديلة لمرور السيارات والالتفاف عن الطرق الموجود بها تجمعات مياه كبيرة، والطرق التى يتم قطعها في حالة حدوث السيول خاصة في في منطقة وسط سيناء.





من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، علي جاهزية سيارات كسح المياه ومعدات الأزمات بشركة المياه لمواجهة الأمطار، ومجالس المدن لمواجهة اي تجمعات لمياه الامطار علي مدى الساعه.













من جانبها ، أعلنت محافظة شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة مجالس المدن ومديريات الخدمات والتجهيزات لأى احتمالات لغرق الشوارع بمياه الأمطار وحدوث سيول بمناطق مركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.وقد قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.وأشار المحافظ، إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن والإدارات المركزية المعنية، لمتابعة الظروف الجوية وموقف الامطار أكد المحافظ، على جاهزية معدات الأزمات وسيارات كسح المياه لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة، وتوزيعها في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء.وجه المحافظ، مجالس المدن بتطهير غرف تصريف ألامطار على مستوى المحافظة والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك الغرف، بجانب توزيع طلمبات شفط المياه فى أماكن تجمعات المياه الغير موجود بها غرف تصريف امطار، مع التاكد من جاهزية هذه الطلمبات.شدد المحافظ، على أصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أي لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.وقد وجه اللواء المحافظ، إدارة مرور شمال سيناء بتوفير طرق بديلة لمرور السيارات والالتفاف عن الطرق الموجود بها تجمعات مياه كبيرة، والطرق التى يتم قطعها في حالة حدوث السيول خاصة في في منطقة وسط سيناء.من جانبه، أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، علي جاهزية سيارات كسح المياه ومعدات الأزمات بشركة المياه لمواجهة الأمطار، ومجالس المدن لمواجهة اي تجمعات لمياه الامطار علي مدى الساعه.